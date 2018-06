Obituário - 6 de junho de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



06/06/2018 | 09:51



Santo André



Elvira Medeiros dos Santos, 105. Natural de Sertãozinho (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Angelina Zendron da Silveira, 91. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 4. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Francisco Vieira da Trindade, 88. Natural de Serraria (PB). Residia na Cidade Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Elza Luzia Cova, 84. Natural de Restinga (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 4. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Gracia Léo da Silva, 83. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Gilson Luque Sanches, 60. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Autônomo. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Jaime Pereira da Costa, 58. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



São Bernardo



Alzira Rachel Pereira, 97. Natural de Itanhomi (MG). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 1. Cemitério Municipal de Itanhomi (MG).



Agripina Leopoldina dos Santos, 88. Natural de Caetés (PE). Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.



José Pessolato, 84. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.



Gino Di Nallo, 79. Natural de Santo André. Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 2. Vale dos Pinheirais.



Luzia de Almeida, 77. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia no Jardim Campestre, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.



Germinal Maldonado Martinez, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 1º. Crematório Jardim da Colina.



Edna Maria Bolz, 71. Natural de Santo André. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério da Paulicéia.



Jair Christov, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério da Paulicéia.



Belmiro Cruz Souza, 63. Natural de Jacaraci (BA). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.



Benedito Alves, 62. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério do Baeta.



Marluce Bezerra de Araujo, 53. Natural de Tupanatinga (PE). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Leonice Alves Cianciulli, 81. Natural de Juruaí (MG). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 4. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Gilda Maranho de Francisco, 75. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 4. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Hélio Gomes Oliveira, 73. Natural de Propriá (SP). Residia na Vila Bela, em São Paulo (SP). Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



José Jacinto Leite, 72. Natural de Viçosa (AL). Residia no bairro Santa Maria. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Maria Luiza Reis Dalmaso, 68. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 4, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



Claudio Aloísio da Silva, 58. Natural de Conceição Aparecida (MG). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Rogério Peixoto de Lima, 46. Natural de Santo André. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Francisco Maurício de Barros, 84. Natural de Aurora (CE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 3. Vale da Paz.



Maria das Dores Alves Borges da Silva, 79. Natural de São Sebastião do Rio Preto (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 3. Cemitério Municipal.



Jailson Batista dos Santos, 68. Natural de Barra de São Miguel. Residia no Jardim Casagrande, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.



Mauá



Maria Rosa Pereira Crepaldi, 70. Natural de Echaporã (SP).

Residia no Jardim Haidee, em Mauá. Dia 1º, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.



José Fernando Alves Goes, 68. Natural de Martinópolis (SP). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.



Joaquim Vicente dos Santos, 66. Natural de Guaranésia (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.



Madalena Messias dos Santos, 61. Natural de Fartura (SP). Residia no Jardim Araci, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.



José Cícero Bezerra da Silva, 50. Natural de Belém (AL). Residia no Jardim Éden, em Mauá. Dia 4, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Valdelina Aparecida Araujo, 75. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 3, em Diadema. Vale dos Pinheirais.



Marli Teresa de Sá Reis, 68. Natural de Petrópolis (RJ). Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 4, em Santo André. Cemitério São José.