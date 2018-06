Golpe dos oportunistas

Do Diário do Grande ABC



06/06/2018 | 09:06



O presidente do sindicato que representa os postos de combustíveis do Grande ABC foi direto no comentário que fez sobre os aumentos abusivos na gasolina e etanol após a greve dos caminhoneiros. Segundo ele, o consumidor deve observar o posto que foi oportunista e não voltar mais.

Um bom conselho, pois os donos destes estabelecimentos na região estão realmente abusando. A diferença do valor cobrado por litro no do etanol no antes e pós-paralisação está em média R$ 0,27 maior. Já na gasolina, alta de R$ 0,25. Tal elevação vai além da livre concorrência. Entra na casa do abuso, ou, como afirmou o sindicalista – que também é comerciante –, o oportunismo diante da situação de desespero das pessoas para abastecer seus veículos.

Apesar de pertencer ao setor, o presidente do sindicato dos postos mostrou-se mais efetivo que órgão que tem como missão defender os direitos do consumidor.

Esperava-se que os procons regionais colocassem seus agentes nas ruas, justamente para verificar os abusos e inibir práticas nocivas. A missão, ao que tudo indica, não seria das mais difíceis, já que os preços estão estampados nas bombas e nos letreiros. Mas não foi o que aconteceu. A instituição jogou para o consumidor a missão de produzir provas caso se sinta lesado.

Das sete cidades, apenas Santo André, São Bernardo e Ribeirão Pires responderam aos questionamentos da equipe de reportagem deste Diário. E aconselharam aos que não concordarem com os valores cobrados que façam denúncia pelo site. Mas, para isso, que tenham em mãos cupons fiscais ou informações como endereço, bandeira e preços, preferencialmente, com foto. Dos demais municípios, nem resposta houve.

A inversão de papéis é respaldada, em parte, pela não publicação de ordem do governo federal para que a rede de procons possa multar postos de combustíveis que não repassarem o desconto de R$ 0,46 ao diesel.

Aí fica fácil para aqueles que querem aproveitar os momentos críticos para levar vantagem.