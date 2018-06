Colsan lançara aplicativo para intensificar doação de sangue

Bia Moço

Especial para o Diário



06/06/2018 | 09:03



A Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue) – que administra quatro postos no Grande ABC – lançará, até o fim do mês, aplicativo que permitirá com que o doador agende o dia e horário da ação. O Time do Sangue tem o objetivo de intensificar a colaboração popular e, com isso, aumentar o número de bolsas coletadas por mês. Atualmente, a entidade recebeu cerca de 220 doações diárias, e precisaria, no mínimo, de 350 por dia.

Embora haja 1,3 milhão de doadores cadastrados pela associação, os estoques dos bancos de sangue estão sempre abaixo do esperado. Segundo a Colsan, o período de inverno e férias escolares, em julho, costumam ter movimento ainda menor. Por esse motivo, fazem apelo para que a população não deixe de colaborar. Nos hemocentros do Grande ABC o estoque supre somente dez dias de demanda, quando o ideal seria ter capacidade para atender por pelo menos 20 dias.

Há cinco meses, o baixo número de bolsas nas geladeiras mostram que a situação está se agravando. Conforme informado pelo Diário na semana passada, de janeiro a março o estoque da região não chegou nem perto do ideal. No primeiro mês do ano havia bolsas de sangue parar suprir 15 dias e, desde então, o número não passou de estoque para até dez dias.

No mês de maio, por exemplo, foram coletadas somente 5.203 bolsas de sangue – 1.000 a menos do que o ideal previsto pela entidade. Ainda assim, a gerente regional da Colsan, Solange Rios, destacou que a doação foi boa. Com a emenda do feriado de Corpus Christi foi possível aumentar cerca de 200 doadores por dia. “Com a mídia anunciando que estava faltando sangue nos hospitais, na última sexta-feira e sábado (emenda do feriado) o posto de coleta da região conseguiu atender 856 doadores nos dois dias.”

CAMPANHAS

A Prefeitura de São Caetano alerta a população sobre a importância de manter os estoques dos bancos de sangue abastecidos com a campanha Junho Vermelho. O objetivo é incentivar a doação de sangue voluntária em períodos de baixa demanda.

“Durante o inverno é comum que os bancos de sangue do país fiquem desfalcados, já que essa é a temporada de doenças respiratórias. É quando as pessoas menos saem de casa”, afirma Shirlei Alves Duarte, captadora do Núcleo Regional de Hemoterapia Dr. Aguinaldo Quaresma, vinculado à Colsan.

Em Ribeirão Pires as orientações aos pacientes atendidos na rede municipal de saúde também foram intensificadas como forma de conscientizar sobre a importância da doação.