Identificação nos carros da Câmara de S.Bernardo

Raphael Rocha



06/06/2018 | 07:11



Cresce a discussão nos bastidores da Câmara de São Bernardo sobre implementação de identificação dos carros oficiais. Nos últimos meses, aumentaram o volume de multas e de reclamações sobre os condutores dos veículos disponibilizados pelo Legislativo aos gabinetes e aos setores administrativos. A ideia de alguns é fazer a identificação dos automóveis por vereador, estampada na lataria do carro. Com a medida, o mau condutor seria mais facilmente encontrado. A consequência seria a redução de barbeiragens com os carros oficiais. Pelas regras atuais, o motorista fica responsável pelo pagamento de multas recebidas com o veículo da Casa. Se ele não se identificar, a conta cai diretamente ao vereador responsável pelo automóvel.

Definição

A Câmara de Santo André definiu ontem os componentes da comissão de ética que avaliará a postura do vereador Sargento Ivanildo Lobo (SD), acusado pela correligionária Elian Santana (SD) de proferir ofensas pessoais. Farão parte do grupo os parlamentares Toninho de Jesus (PMN), Bete Siraque (PT), André Scarpino (PSDB), Fábio Lopes (PPS) e Edson Sardano (PTB). Até sexta-feira, o bloco deve se reunir para discutir quem ficará como relator e como presidente. A favorita para presidir os trabalhos é Bete Siraque.

Agenda

Secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Tunico Vieira (MDB) cumprirá hoje agenda em Brasília. Sua principal reunião será com técnicos da Secretaria de Governo, chefiada pelo ministro Carlos Marun (MDB). A ideia é debater a respeito de investimentos prometidos pelo governo federal para os municípios da região.

Posse

A Câmara de São Caetano deu posse ao quarto suplente Roberto Barbato (PSDB), que assumirá a função de vereador por tempo determinado devido à licença do titular da cadeira Eduardo Vidoski (PSDB). Em discurso no plenário, Barbato agradeceu bastante o vice-prefeito da cidade, Beto Vidoski (PSDB), “que me convidou a ingressar no PSDB”.

Funcionária

Apesar de estar impedida pela Justiça de frequentar a Prefeitura de Mauá, decorrente de condenação eleitoral da campanha de 2012, a ex-deputada estadual Vanessa Damo (MDB) voltou a aparecer nas dependências do Paço. Na segunda-feira, ela, ao lado do primo, Antônio Carlos de Lima (PRTB), novo secretário de Governo, conduziu reunião de secretariado. Ontem, despachou ao lado da mãe, a prefeita em exercício, Alaíde Damo (MDB).

Capacitação

Servidores do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e de prefeituras filiadas ao colegiado vão participar de cursos de capacitação fornecidos pela Enap (Escola Nacional de Administração Pública). Foi firmada a parceria entre o órgão federal e a entidade regional. Serão acertados agora o número de servidores e datas dos cursos. O Consórcio tenta também viabilizar a abertura de uma filial da Enap na região.

Leão da montanha

Um dia depois de protocolar, na Justiça Eleitoral, o pedido para cassar o mandato do presidente da Câmara de Santo André, Almir Cicote (Avante), alegando infidelidade partidária – Cicote saiu do PSB e rumou ao Avante em abril –, Jorge Kina, primeiro suplente do PSB e no exercício do mandato graças à licença de Roberto Rautenberg (PRB), faltou à sessão. Muitos comentaram que Kina evitou encontrar o antigo colega de sigla.