Servidores não terão perdas reais, promete Paulo Serra

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



06/06/2018 | 07:09



Em visita ontem à Câmara, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), afirmou, na tribuna do Legislativo, que os servidores públicos “não terão perdas reais” durante o período do atual mandato. O Paço protocolou a minuta de lei que trata do acordo de reajuste salarial para o quadro da administração direta e indireta – a proposta ratifica acerto firmado na mesa de negociações e aprovada em assembleia da categoria, de conceder abono incorporado ao salário no valor de R$ 100 para todos os trabalhadores. “Este projeto é produto da maturidade do diálogo com o Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos).”

Paulo Serra sustentou que o projeto significa que 86% dos servidores receberão aumento real na remuneração, acima da inflação no período. “Ambas as partes entenderam as limitações financeiras atuais e chegamos nesta evolução para a grande maioria dos funcionários”. Segundo ele, 2.000 servidores – cerca de 20% da folha de pagamento – terão 7% de acréscimo, enquanto outros 2.500 – 33% do quadro de pessoal – serão contemplados, além do abono, com adicional de R$ 110 a título de cesta básica, o que resulta, nestes casos em específico, na majoração de 11% nos salários.



Diante das tratativas, o impacto financeiro da proposta do Paço deve girar em torno de R$ 20 milhões ao ano, de acordo com informações extra-oficiais. Isso porque o projeto inclui os quase 14 mil servidores da administração, ativos e inativos, além de cargos comissionados. Há articulação para que o texto possa ser votado em plenário já amanhã, em primeira discussão.

O tucano compareceu à sessão com seu crachá da Prefeitura, colocando-se na condição de servidor, admitido em 1º de janeiro de 2017. “Embora tenha sido admitido pelo povo em outubro (de 2016) pela população”, disse Paulo Serra, em referência ao período eleitoral. Ele reafirmou que o governo manteve aberta a mesa de discussões para evitar problemas no ano que vem. “Para 2019 já estamos em tratativas para mais 2.000 funcionários receberem também benefício da cesta básica, chegando a 90% do total.”

Outra garantia dada no projeto apresentado pelo Executivo é de quitar a antecipação da primeira parcela do 13º salário até o fim de junho, assim como foi acertado também no ano passado. A presença do prefeito foi acompanhada por comitiva do Paço, entre eles o vice-prefeito Luiz Zacarias (PTB, também titular da Unidade de Relações Institucionais), o secretário Fernando Gomes (PSDB, Administração), que encabeçou os encontros com a categoria, e assessores.