Willian se vê importante na Seleção e rasga elogios a Tite

Dérek Bittencourt



06/06/2018 | 07:00



O ribeirão-pirense Willian foi o escolhido para conceder coletiva de imprensa ontem, em Londres, após treino da Seleção Brasileira no CT do Tottenham. Entre os assuntos, o meia do Chelsea foi questionado sobre titularidade, Tite, momentos pós-7 a 1 e muito mais. E respondeu a tudo com muita serenidade, falando sobre sua condição, exaltando o treinador e explicando a volta por cima após o vexame de 2014.

No amistoso contra a Croácia, Willian esteve entre os 11 jogadores que começaram a partida. Mas isso não significa que o próprio meia creia que será escolhido para iniciar o duelo contra a Suíça, na estreia da Copa do Mundo, dia 17.

“Nunca me senti titular absoluto, também não me sinto reserva. Me sinto um jogador importante que pode ajudar a Seleção Brasileira. Claro que estou preparado para continuar jogando. Me sinto como alguém que pode ajudar a Seleção de alguma forma”, disse.

Sobre Tite, o ribeirão-pirense foi só elogios. “Para mim ele não é só um treinador, é muito mais. É como um pai também, um cara muito inteligente, que sabe controlar muito bem o grupo. Passa a mensagem correta para nós jogadores, aquilo que temos que fazer dentro de campo, sempre o plano A, plano B. É um treinador diferenciado, hoje para mim está entre os melhores do mundo.”

Um dos remanescentes dos vexatórios 7 a 1 sofridos para a Alemanha na semifinal do Mundial de quatro anos atrás, Willian falou sobre a reviravolta comportamental do Brasil. “Depois da Copa de 2014 tiveram muitos altos e baixos e hoje a Seleção está bem madura, sabendo o que tem que fazer dentro de campo. Com a chegada do Tite, ele trouxe várias ideias com a comissão e a gente colocou isso nos treinamentos e jogos. A Seleção vem num momento muito bom, amadureceu bastante e está realmente pronta”, concluiu.

Dores no joelho esquerdo preocupam Renato Augusto

A presença de Renato Augusto entre os 23 jogadores da Seleção Brasileira na Rússia para a Copa do Mundo parece ter se transformado em incógnita. As dores no joelho esquerdo do meio-campista limitam certos movimentos e ele vem tratando em três períodos, diariamente, para tentar retornar normalmente às atividades com o restante dos convocados por Tite.

O fato de não haver lesão deixa a comissão técnica tranquila em não cortar Renato Augusto. Entretanto, existe uma inflamação no local que mantém série de incertezas sobre o jogador. Como faltam 11 dias para a estreia da Seleção no Mundial, os médicos e fisioterapeutas estão otimistas pela recuperação.