Portugal confia em Cristiano Ronaldo e geração promissora

Anderson Fattori



06/06/2018 | 07:00



Cristiano Ronaldo terá na Rússia provavelmente a última chance de se destacar em uma Copa. Espetacular e vencedor no Real Madrid, o atacante de 33 anos é a esperança para Portugal conseguir superar seu melhor resultado em Mundial, o terceiro lugar de 1966.

O status de cabeça-de-chave do Grupo B, que conta ainda com a Espanha, campeã de 2010, mostra que, desta vez, Portugal não é coadjuvante. O título da Euro-2016 ratifica isso, assim como a campanha nas Eliminatórias da Europa. Por mais que não tenha enfrentado rivais complicados, confirmou o favoritismo e venceu nove das dez partidas. Ronaldo assumiu o comando com 15 gols, atrás na artilharia apenas do polonês Lewandowski, com 16.

Além do atacante, a equipe conta com outros valores de geração promissora. O meia Bernardo Silva, 23 anos, do Manchester City, e o atacante André Silva, 22, do Milan, ajudaram a mudar a imagem da seleção. Se antes dependia exclusivamente de Cristiano Ronaldo, agora os adversários têm outros motivos para se preocupar.

O ponto fraco é a defesa, que apesar de bastante experiente é lenta. Passam-se os anos, mas Portugal não encontra substitutos à altura do brasileiro-naturalizado Pepe, 35, e Bruno Alves, 36. Para piorar, o reserva José Fonte também tem idade avançada: 34 anos.

Difícil alguém que possa imaginar outro desfecho para o grupo que não seja com as classificações de Portugal e Espanha, tamanha superioridade em comparação a Marrocos e Irã. Desta forma, o encontro entre os favoritos, logo na primeira rodada, dia 15, cresce em importância, porque pode significar a liderança na fase inicial.

TIME BASE: Rui Patrício; Cedric Soares, Pepe, Bruno Alves e Guerreiro; William, Fernandes, Bernardo Silva e João Mario; Ronaldo e André Silva.

Espanha supera decepções para voltar a sorrir no adeus a Iniesta

Com a mesma naturalidade que foi campeã do mundo em 2010, a Espanha soube reconhecer os fracassos na Copa de 2014 e na Eurocopa de 2016. Por mais que os resultados não vieram – longe disso –, não houve grandes mudanças na equipe, tanto que sete jogadores daqueles elencos devem ser titulares na Rússia: De Gea, Piqué, Sergio Ramos, Alba, Busquets, Iniesta e David Silva.

Assim como Portugal, a Espanha foi avassaladora nas Eliminatórias com nove vitórias e um empate, resultados que fizeram ressurgir no torcedor a esperança por bom resultado na Copa da Rússia – foram 36 gols a favor e apenas três contra. Substituto de Del Bosque, Lopetegui manteve estilo de valorizar a posse de bola e tentar envolver o adversário.

Entre os pontos fortes da equipe está o entrosamento e a qualidade do meio de campo, comandado por Andres Iniesta, que disputa seu último Mundial. Ele terá companhia de Koke, Busquets, David Silva e Isco, que garantem boa transição da defesa ao ataque. O brasileiro-naturalizado Diego Costa será o responsável por transformar o volume de jogo em gols.

Diego Costa, aliás, é um dos únicos nomes que não conta com unanimidade na escalação espanhola. As más atuações nas últimas partidas fizeram com que Lopetegui recorresse a Rodrigo Moreno e até a Asensio, como falso nove, mostrando que a briga está aberta.

TIME BASE: De Gea; Carvajal, Sérgio Ramos, Piqué e Alba; Busquets, Koke, David Silva, Isco e Iniesta; Diego Costa.

Com apenas seis atletas do país, Marrocos tenta surpreender

De volta à Copa do Mundo após 20 anos, a seleção de Marrocos chega com o rótulo de uma das melhores de sua história. O curioso, porém, é que dos 23 convocados somente seis nasceram no país. Na lista do técnico Hervé Renard estão oito franceses, cinco holandeses, dois espanhóis, um belga e um canadense.

TIME BASE: Bounou; Achraf Hakimi, Benatia, Saiss e Mendyl; Boussoufa, El Ahmadi, Belhanda, Amrabat e Ziyech; Boutaib.

Comandado por Carlos Queiroz, Irã disputa seu quinto Mundial

Primeira seleção a chegar na Rússia, ao desembarcar ontem, o Irã tentará passar da fase de grupos da Copa do Mundo pela primeira vez na história. Esta será apenas a quinta participação do país.

A aposta é no técnico português Carlos Queiroz, que está há sete anos no comando da seleção e participará do seu segundo Mundial. O treinador disse que não seguirá no cargo após o Mundial e os jogadores buscam se despedir da melhor forma.

TIME BASE: Beiranvand; Rezaeian, Cheshmi, Pouraliganji e Mohammadi; Hajsafi, Shojaei e Ansarifard; Jahanbakhsh, Taremi e Azmoun.