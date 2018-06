Câmara de S.Caetano aprova reeleição da mesa diretora

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



06/06/2018 | 07:00



A Câmara de São Caetano aprovou, em primeira discussão, projeto de lei que permite a reeleição da mesa diretora dentro de uma mesma legislatura. A proposta de mudança na LOM (Lei Orgânica do Município) recebeu 17 votos a favor e dois contra, de Edison Parra (PSB) e de Marcel Munhoz (PPS).



O texto deve retornar à pauta de discussão daqui duas semanas, até porque o presidente da Casa, Pio Mielo (MDB), pretende conversar com os demais colegas para buscar unanimidade.



Durante a votação, Parra e Marcel evitaram conflitos com Pio. “Eu já votei contrário a reeleição da mesa diretora em debates passados. Mantive o pensamento e a convicção a respeito dessa matéria. Minha relação com o presidente Pio Mielo é a melhor possível, de amizade. Não há embates políticos”, justificou Parra, na tribuna. “Voto contrário pela coerência de votações da legislatura passada sobre o tema. Meu voto não é contra à atual administração desta Casa, a quem só tenho elogios”, emendou Marcel.



Pio agradeceu os elogios dos colegas e destacou o debate “democrático e altruísta” que foi feito para a primeira votação do projeto.



A proposta obteve aval até mesmo do vereador Sidão da Padaria (MDB), que, nos bastidores, demonstrou desconforto em autorizar a reeleição para a mesa. Foi em sua gestão, em 2013, que o Legislativo aprovou a impossibilidade de recondução do comandante da Casa dentro de uma mesma legislatura – àquela época, Sidão também era contrário à restrição, mas foi voto vencido no debate.



Além de Pio, integram a mesa diretora Ubiratan Figueiredo (PR), como vice, Maurício Fernandes (DEM), Moacir Rubira (PRB) e Marcos Fontes (PSDB), primeiro, segundo e terceiro secretários, respectivamente.