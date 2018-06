Comunidade cobra manutenção de praça no bairro Valparaíso

Bianca Barbosa

Especial para o Diário



06/06/2018 | 07:00



No coração do bairro Vila Valparaíso, na Rua Piracicaba, está localizada a Praça Dr. Sérgio Cyrino da Silva, também conhecida como Praça Atlântica. Na área extensa, que se assemelha a um parque, equipamentos e árvores dividem o espaço com acumulado de lixo. Além da sujeira, as reclamações dos frequentadores e usuários também dizem respeito à falta de iluminação e má conservação das quadras, pista de skate, academia, playground e lixeiras.

“Todos os dias caminho aqui e é sempre a mesma situação, lixo por todo lado”, diz a dona de casa Amélia Arantes de Paiva, 65 anos. Em curta caminhada junto com a mulher, na manhã de ontem, a equipe do Diário encontrou copos plásticos, garrafas de bebidas, papéis, embalagens e caixas de papelão jogados no local.

O tapeceiro aposentado Antônio de Freitas Germano, 73, observa que grande parte do lixo vem de festas e encontros de grupos de jovens no local. “Eles sempre aparecem aqui para bagunçar à noite”, conta. A falta de iluminação e de vigilância também coopera com o problema, segundo ele.

Conforme a administração, a praça faz parte do Programa Amigos da Praça e já foi solicitado ao adotante a manutenção de roçagem e despraguejamento. As demais melhorias estão inseridos no cronograma da Prefeitura, informou em nota.

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) esclarece ainda que realizou a limpeza do espaço no dia 18 de maio.