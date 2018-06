Notícias perdidas. E agora recuperadas

Ademir Medici



“O Sr. José de Souza Martins foi considerado suficientemente apto e assumiu, por concurso público, as funções de encarregado-conservador do recém-criado Museu Municipal de São Caetano. O museu tem o seu acervo aumentado dia a dia através de valiosas doações que lhe são feitas por inúmeras pessoas. Espera-se para brevemente a sua entrega à visitação pública.”

Cf. News Seller, antecessor do Diário, domingo, 21 de fevereiro de 1960.

Professor José de Souza Martins foi correspondente do News Seller, em São Caetano, em princípios da década de 1960. Pelos 50 anos seguintes escreveu (e escreve) em jornalões brasileiros, mas nunca deixou de enviar artigos ao Diário, sucessor do NS. Os dois mais recentes são divulgados hoje. Registros que contribuem para o enriquecimento da historiografia local.

O padre-fazendeiro.

Atiradores em

São Bernardo.

Modernista em

Ribeirão Pires

Textos José de Souza Martins

Mando-lhe uma reprodução da assinatura de frei José de Jesus Maria, monge beneditino, que foi o zeloso padre-fazendeiro (o administrador) da Fazenda de São Bernardo, por longos anos, na segunda metade do século 18.

O padre-fazendeiro residia na Fazenda de São Bernardo “no tempo das plantas e suas várias colheitas”. Foi a época do esplendor da fazenda, não só fornecedora das madeiras utilizadas na grande reforma e ampliação da igreja de São Bento, em São Paulo, no século 18, mas também fornecedora do amendoim para produção do azeite usado na iluminação do mosteiro e da igreja, e da farinha de pau, ou farinha de mandioca, do milho, do arroz usados na alimentação de monges e de escravos, como do algodão empregado na tecelagem dos tecidos utilizados na preparação do vestuário.

O frei José de Jesus Maria morreu no Mosteiro de Parnaíba (Santana de Parnaíba).

Repasso-lhe duas fotos de manobras da Força Pública de São Paulo, realizadas em julho de 1914, na Estrada de S.Bernardo.

As fotos foram publicadas no jornal O Pirralho, do futuro modernista Oswald de Andrade, que teve casa em Ribeirão Pires, lugar de encontros e de reuniões de modernistas da Semana de 1922.

Diário há 30 anos

Domingo, 5 de junho de 1988 – ano 31, edição 6771

Cultura & Lazer – Pés de valsa no salão da nostalgia. Reportagem: Maria Angélica Ferrasoli, com fotos de Artur Florêncio.

Pejorativamente conhecidos como ‘desmanches’, os bailes de nostalgia são frequentados não só por idosos.

Eles começam a chegar depois da novela das oito.

Alguns preferem se manter anônimos.

Homem não pode dar tábua em mulher.

Um salão da moda: Buso Palace, em São Caetano.

Propriedade de Silvio Augusto Buso, o China. Espaço hoje ocupado por uma igreja.

Polícia – Grande ABC em desvantagem. Faltam homens e mais recursos, enquanto a Delegacia Regional é um órgão esboçado só no papel.

São poucos os distritos que mantêm plantões durante 24 horas.

Num comparativo entre a Regional de Santos e a Seccional ABCD, a região perde por goleada.

Reportagem: Claudio Araujo e Walter Venturini.

Em 5 de junho de...

1588 – A comunidade de São Paulo – autoridades e munícipes – discutem a necessidade de se ter uma igreja-matriz e vigário. Era a semente da futura igreja e catedral da Sé.

1818 – Criado o Museu Nacional, no Rio de Janeiro.

1908 – Fundada a seção de Ribeirão Pires da União dos Canteiros.

1918 – Novo resultado parcial da eleição para preenchimento de vaga de senador estadual em São Paulo: na seção eleitoral de São Bernardo, o candidato Pereira Barreto conseguiu 32 votos, contra 159 votos do candidato vencedor, José Valois de Castro.

A guerra. Do noticiário do Estadão: a troca de prisioneiros entre a Rússia e a Alemanha.

1973 – Redação volante do Diário no Jardim Continental, em São Bernardo, observa a falta de sinalização na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, onde ocorrem vários casos de atropelamentos.

1978 – Movimento da greve histórica dos metalúrgicos: acordos garantem volta ao trabalho na Constanta e Bom Bril. Parada relâmpago na Taunus (Diadema). Greve na Sulzer Weise.

