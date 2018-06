Bibi Ferreira é internada no Rio de Janeiro com desidratação

05/06/2018 | 19:04



A atriz e cantora Bibi Ferreira foi internada no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira, 4, com quadro de desidratação, e segue internada até agora.

A equipe de comunicação do hospital informou ao E+ que seu quadro de saúde é estável e que ela evolui bem ao tratamento. Ela ainda foi internada para se submeter a exames de praxe que realiza frequentemente.

A artista completou 96 anos na última sexta-feira, 1º, e neste ano é personagem principal de Bibi, Uma Vida em Musical, espetáculo que retrata a sua biografia. Ela se consagrou no teatro ao apresentar grandes musicais como Gota d'Água, além de prestar homenagem a personalidades como Edith Piaf e Frank Sinatra.

Confira a nota na íntegra:

"Rio de Janeiro, 5 de junho de 2018 - O Hospital Pró-Cardíaco informa que a Sra. Bibi Ferreira deu entrada na instituição nessa segunda-feira (4/6), com quadro de desidratação e para submeter-se a exames de praxe que realiza a cada dois meses. A paciente encontra-se estável e evolui bem no tratamento."