Dólar cai ante euro com fala de Conte, mas sobe ante divisas de Canadá e México

05/06/2018 | 18:55



O dólar caiu em relação a rivais na sessão desta terça-feira, 5, em particular o euro, com a promessa feita pelo novo premiê da Itália, Giuseppe Conte, de que não deixará a moeda comum, mas avançou ante o dólar canadense e o peso mexicano, em meio à reforçada retórica em Washington contrária à permanência dos Estados Unidos no Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês).

Perto do horário de fechamento em Nova York, o dólar cedia a 109,72 ienes, enquanto o euro subia a US$ 1,1715 e a libra avançava a US$ 1,3387.

Na comparação com as moedas dos vizinhos, a divisa americana teve alta a 20,4558 pesos mexicanos e a 1,2983 dólar canadense.

O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, fechou em baixa de 0,13%, aos 93,898 pontos.

Na Itália, o premiê Giuseppe Conte foi ao Senado discursar em busca de um voto de confiança dos parlamentares e, a despeito de uma retórica essencialmente favorável ao afrouxamento fiscal, prometeu que o país não deixará a zona do euro. A garantia, a princípio, descarta um cenário que atormentava as perspectivas de investidores com posições em ativos europeus, o que deu força ao euro.

Também teve impacto no câmbio a afirmação do diretor do Conselho Nacional Econômico dos Estados Unidos, Larry Kudlow, de que o presidente Donald Trump "contempla seriamente" abandonar o Nafta e privilegiar negociações de acordos bilaterais com Canadá e México. Dias atrás, Washington já havia anunciado que levaria, de fato, adiante as tarifas sobre importações de aço e alumínio dos vizinhos de fronteira.

Ainda hoje, o México detalhou em seu diário oficial as tarifas retaliatórias que aplicará em resposta à decisão dos EUA, mas esse fator não impediu o dólar de avançar em relação ao peso mexicano.