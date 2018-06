Roupa Nova canta sucessos na Capital

Miriam Gimenes



06/06/2018 | 07:08



Não há uma música do Roupa Nova, há quase quatro décadas ‘na estrada’, que não tenha inspirado pelo menos um casal apaixonado pelo País. Ninguém melhor do que eles, portanto, para participar da comemoração do Dia dos Namorados que, se for embalada pelas suas canções, deverá ser antecipada para sexta e sábado, datas em quem eles farão shows no Espaço das Américas, em São Paulo.

Com um repertório repleto de hits que marcaram época. o grupo, que é recordista de trilhas em novelas – foram mais de 35 emplacadas nas telinhas –, deve tocar grande parte delas durante as duas apresentações.

Entre as preferidas do público, que não devem faltar nos shows, estão Dona, A Viagem, Volta pra Mim, Anjo e Seguindo no Trem Azul e a dançante Whisky a Go-Go.

Eles também tocarão parte do projeto que será lançado ao longo deste ano, com 12 canções inéditas, que virará produto físico até dezembro.

Roupa Nova – Show. Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795). Sexta e sábado, às 22h30. Ingressos a partir de R$ 90, à venda no site www.ticket360.com.br.