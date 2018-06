Arte sem limites

Daniela Pegoraro



Com tinta e pincel, inúmeras telas ganham vida pelas mãos do artista plástico Betto Damasceno, de São Bernardo. Começou a pintar há nove anos, sem nenhuma pretensão. “Frequentei o mundo da arte desde pequeno, mas apenas como admirador. Não me sentia capacitado para aquilo”, conta Damasceno em entrevista ao Diário. Ele explica que, depois de entender o que realmente era a arte, nunca mais parou. “Arte é liberdade sem limite”, acrescenta.

Depois de conquistar renome no mundo artístico com suas obras, o pintor dá um passo a mais. Amanhã, às 19h, inaugurará no Golden Square Shopping (Av. Kennedy, 700) seu primeiro espaço expositivo, a Betto Damasceno Galeria de Arte, com curadoria do crítico Enock Sacramento.

De seus quadros, 30 estarão em exposição. No entanto, o artista não quer que o espaço seja “apenas para as telas ficarem mortas na parede”. Damasceno enxerga a galeria como uma oportunidade de conversar diretamente com as pessoas e trazê-las mais próximas ao mundo artístico. “A arte traz cultura e conhecimento. Quero que os visitantes possam encontrar esse olhar sensível, de empatia com o outro”. O local não será voltado apenas às pinturas. Eventos de literatura, música, poesia e interpretação farão parte da programação. “Aqui na região, a galeria será um polo de cultura”, pontua.

Frequentador assíduo do shopping, viu no espaço a oportunidade, portanto, de mostrar seu trabalho para mais pessoas. Entretanto, ao invés de apenas uma mostra, o artista conseguiu negociar uma galeria para si e o espaço foi cedido no segundo andar, com uma área de 190m².

O artista plástico explica que a cada 30 dias, uma exposição nova será apresentada. A primeira será do próprio Damasceno, mas o curador, Enock Sacramento, conta que já existem outras duas projetadas: de gravuras, com autoria de diversos artistas brasileiros e uma individual, do artista Martins de Porangaba.

Além disso, a cada duas semanas serão realizados eventos como palestras, cursos e workshops. “Quero que muita gente passe por aqui”, ressalta o artista.

Os quadros também estarão disponíveis para compra, mas Damasceno enfatiza que seu objetivo com a galeria não é de ficar rico ou famoso, mas sim de difundir a arte.

TRAJETÓRIA

Damasceno, antes de ganhar perícia com os pincéis, foi comerciante e diretor de empresa. Em 2003, sofreu um acidente de carro que o deixou em coma por oito meses. O primeiro quadro que produziu veio seis anos depois, em 2009, quando sua mulher trouxe para casa uma pintura. “Como sempre fui admirador da arte, entendia que aquela era muito ruim”, relembra. Saiu decidido a trazer um quadro de seu agrado e encontrou, mas era caro demais para que pudesse custear. “Fui então para uma papelaria. Comprei algumas telas, tintas e decidi eu mesmo pintar”, conta. Desde então, sua paixão e dedicação pelas artes plásticas só cresceu.

Sem faculdade, cursos ou afins, Damasceno conquistou a sua primeira exposição em 2015, na Pinacoteca de São Bernardo. Já teve obras espalhadas pelos Estados Unidos, México, Rússia, Itália e Argentina. “Não tenho técnica ou modelo. Sou um autodidata, sempre aprendi comigo mesmo. A questão é que todo mundo é capaz de fazer arte”, conclui o artista.

