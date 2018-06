Stela do Patrocínio será lembrada em peça

Miriam Gimenes



06/06/2018 | 07:51



Stela do Patrocínio (1941-1997) falava com poesia. Internada aos 21 anos por ter esquizofrenia e ser psicopata, foi em tratamento – a maior parte na Colônia Juliano Moreira, a mesma em que ficou Arthur Bispo do Rosário –, que declamou sua obra, gravada em fita cassete, cujos versos foram transcritos, organizados e publicados em 2001, pela escritora Viviane Mosé.

É sobre a trajetória singular desta poeta que se trata o espetáculo Palavra de Stela, que será apresentado sexta, sábado e domingo no Itaú Cultural, em São Paulo. No papel da personagem solo está a atriz Cleide Queiroz, que segue adaptação de Elias Andreato.

Trata-se de um texto inspirado na vida e na obra poética de sua personagem título, que assim que teve diagnosticado os problemas psiquiátricos, foi internada no Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro, e quatro anos depois foi transferida para a Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, onde ficou até sua morte, em 1992. Nesse período de isolamento, ela desenvolveu seu discurso poético, o ‘falatório’, marcado pelas angústias e trazendo à tona a rotina manicomial e a sua visão em relação à vida, ao mundo e a si própria.

Com mais de meio século de carreira, Cleide uma relação muito pessoal com a temática da peça, como uma mulher negra, da mesma forma que Stela, e que na adolescência conviveu com a internação da mãe por apresentar esquizofrenia.



Palavra de Stela – Teatro. Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149). Sexta e sábado, às 20h, e, no domingo, 19h. O ingresso é gratuito e deve ser retirado uma hora antes do espetáculo.