Gleici destaca o papel da representatividade para a população negra

05/06/2018 | 16:40



Gleici Damasceno, vencedora da última edição do reality show Big Brother Brasil, participou da 22ª Parada do Orgulho LGBT, que aconteceu em São Paulo no domingo, 3, e fez um post no Instagram defendendo a importância da representatividade em um evento como aquele.

"Representatividade importa SIM! Quando você encontra uma pessoa com o tom da sua pele em um papel de destaque, que não seja figurante, que não sirva só para dizer que não há pessoas de cor em uma produção, você se sente motivada a assumir o que você é. Seja o que você quiser ser!", escreveu a vencedora do prêmio de R$ 1,5 milhão do programa.

Na foto postada na rede social, Gleici aparece com outras personalidades que também passam a sua mensagem de empoderamento e representatividade, como Gaby Amarantos, MC Loma, as Gêmeas Lacração e Leona Vingativa.