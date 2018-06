Betto Damasceno inaugura galeria de arte no Golden Square Shopping

da Redação



05/06/2018 | 16:40



Um dos principais nomes das artes plásticas na região do ABC, o artista plástico Betto Damasceno inaugura a Galeria de Arte que leva seu nome no Golden Square Shopping. O vernissage será quinta-feira, dia 07 de junho, às 19 horas, no espaço no Piso L2.

Com curadoria do crítico Enock Sacramento, Betto Damasceno inaugura também uma nova fase na carreira, como galerista. A abertura do espaço será com mais de 30 obras assinadas pelo próprio artista plástico, como os trabalhos das séries Cidadão Caveira , Ninguém e Brisas . A exposição, que contará ainda com outras obras que interpretaram aspectos da vida contemporânea, da natureza e das cidades, ficará aberta à visitação até 01º de julho.

Com 190m², a galeria também receberá exposições individuais e coletivas, além de ser palco de outros eventos culturais, como workshops, oficinas e performances sempre aos sábados. O evento Criançarte, por exemplo, é uma das iniciativas para aproximar as artes do público infantil e será realizado no dia 23. O próprio Betto Damasceno irá orientar os pequenos em uma oficina sobre pintura em uma grande brincadeira com tinta e muita criatividade. A ação é gratuita e será realizada das 10 às 14 horas.

Considerado um dos críticos de arte mais conceituados no País, Enock Sacramento será o curador das exposições da Betto Damasceno Galeria de Arte. O curador, que atualmente vive em São Paulo, já morou cerca de 20 anos em Santo André, onde criou o Salão de Arte Contemporânea de Santo André, colaborou com o jornal Diário do Grande ABC e foi chefe de redação da sucursal do ABC do jornal O Estado de São Paulo .

Perfil

Carlos Alberto Brisola Damasceno, o Betto Damasceno é um autodidata. Natural de São Bernardo do Campo, Betto viu nas artes uma válvula de escape após sofrer um grave acidente e se aposentar por invalidez. Frequentador de vernissages e apreciador de arte, Betto tornou-se um profissional respeitado pela crítica especializada pelo estilo expressionista. Atualmente, o artista tem trabalhos no acervo da Pinacoteca Municipal, já realizou exposições no exterior e foi premiado em diversos salões de artes.

Serviço

Inauguração da Betto Damasceno Galeria de Arte

Data: Quinta-feira, 07 de junho

Horário: 19 horas

Local: Golden Square Shopping ( Avenida Kennedy, 700/São Bernardo do Campo, São Paulo, Piso L2)

Entrada gratuita

Golden Square Shopping

Localizado em São Bernardo do Campo, o shopping está em uma região estratégica, de fácil acesso à rodovia Anchieta, 30 minutos da capital paulista e a uma hora do litoral sul. Muito mais do que um centro de compras completo, o Golden Square Shopping possui um mix de lojas diversificado, que contempla todos os gostos e estilos e oferece opções de lazer e entretenimento.

Em seus 31 mil m² de ABL (Área Bruta Locável), o centro de compras administrado pela Ancar Ivanhoe, uma das cinco maiores empreendedoras de shopping do País, conta com o serviço Pet Friendly, onde é permitida a entrada de animais e com 200 lojas com as melhores marcas do varejo nacional e internacional, restaurantes, eventos e a primeira unidade da Fórmula Academia do ABC.

