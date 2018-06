Morre aos 78 anos a ex-tenista Maria Esther Bueno

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



05/06/2018 | 15:29



Morreu no início da tarde de hoje a ex-tenista Maria Esther Bueno, aos 78 anos. Principal tenista brasileira da história, ela foi número 1 do mundo por quatro temporadas - 1959, 1960, 1964 e 1966 - e conquistou por sete vezes o cobiçado título de Wimbledon, o Grand Slam britânico, que lhe rendeu o apelido de Bailarina. Ela entrou no hall da fama em 1978.



Não há mais detalhes da sua morte, mas ela estava internada nos últimos dias no Hospital 9 de julho, em São Paulo. Mais informações em breve.