Câmara rejeita mais um pedido de impeachment de Atila

Humberto Domiciano

Do Diário do Grande ABC



05/06/2018 | 14:54



A Câmara de Mauá derrubou mais um pedido de impeachment do prefeito afastado de Mauá, Atila Jacomussi (PSB). Na sessão desta terça-feira, a solicitação de cassação do socialista, feita pelo partido Rede Sustentabilidade, foi derrubada por 21 votos contra um – apenas o petista Marcelo Oliveira foi a favor.

Há duas semanas, os parlamentares haviam votado contra o pedido de impeachment protocolado pelo diretório municipal do PT. Os dois requerimentos tiveram como base a Operação Prato Feito, da PF (Polícia Federal), que apontou superfaturamento em contratos da merenda e uniforme escolares. Atila foi preso no dia 9, na esteira da operação, após policiais encontrarem R$ 87 mil, em espécie, em sua casa. Ele segue detido no presídio de Tremembé, no Interior.