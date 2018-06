Bovespa começa em queda com cautela local e perda de força no exterior

05/06/2018 | 10:54



A Bovespa inicia os negócios em queda neste terça-feira, 5, em linha com a perda de força de suas pares internacionais. Internamente, seguem no radar dúvidas sobre como o governo vai equalizar o impacto dos combustíveis ao consumidor em ano eleitoral sem interferir na Petrobras. Investidores citam ainda uma pesquisa eleitoral do DataPoder360 que mostrou na segunda-feira, 4, o candidato Ciro Gomes (PDT) crescendo nas intenções de voto à Presidência. A disputa é liderada por Jair Bolsonaro, conforme a sondagem.

Às 10h30, o Ibovespa recuava 0,26%, aos 78.394,48 pontos.

No exterior, as bolsas europeias se enfraqueceram na última hora, com a de Milão revertendo ganhos de mais cedo, após o primeiro discurso do primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, que assumiu o cargo no fim da semana passada.

Ele prometeu que irá reduzir a enorme dívida italiana estimulando o crescimento econômico por meio de gastos sociais e cortes de impostos, detalhando medidas que desafiam as regras orçamentárias da União Europeia.