Dólar sobe influenciado pelo exterior

05/06/2018 | 09:49



O dólar opera em alta no exterior na manhã desta terça-feira, 5, e conduz o ajuste frente o real. Mais cedo, a divisa norte-americana acelerou os ganhos e bateu máximas ante moedas emergentes e ligadas a commodities, ao passo que ampliou os ganhos ante divisas fortes, depois que o Diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Larry Kudlow, disse que o presidente dos EUA, Donald Trump, está seriamente considerando sair do acordo do Nafta e realizar acordos bilaterais com México e Canadá, de acordo com relatos na mídia.

No radar, segue também a percepção de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) poderá elevar os juros em 0,25 ponto na reunião da próxima semana, após o forte relatório de empregos do país em maio. Ao mesmo tempo, os operadores citam preocupações com o cenário global para a inflação, depois da nova imposição de tarifas dos EUA contra as importações de aço e alumínio da União Europeia, do Canadá e do México.

O mercado está precificando a forte queda do peso mexicano, de 1,80% ante o dólar, em função da retaliação mexicana a produtos americanos - fato que está contaminando o resto dos emergentes, diz Jefferson Rugik, diretor da Correparti.

Operadores monitoram ainda, mas sem impacto aparente na precificação do dólar, uma pesquisa eleitoral mostrando crescimento das intenções de voto em Ciro Gomes e o deputado federal Jair Bolsonaro liderando em todos os cenários, sem a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse uma fonte de uma corretora.

Às 9h41 desta terça-feira, o dólar subia a R$ 3,7740 (+0,88%). O dólar futuro de julho avançava 0,73%, aos R$ 3,7840.