Engavetamento entre oito veículos deixa uma pessoa levemente ferida no Rodoanel

Do Diário OnLine



05/06/2018 | 08:51



Um acidente envolvendo oito veículos, entre eles um caminhão carregado com um container, interditou mais cedo três faixas no km 83 do Rodoanel Sul, sentido Mauá, na manhã desta terça-feira. Todas as pistas foram liberadas às 8h. De acordo com a concessionária Spmar, uma pessoa teve ferimentos leves.

Ainda segundo a Spmar, o acidente foi por volta das 6h20 e começou com uma colisão lateral entre um caminhão e um veículo utilitário. O motorista do caminhão perdeu o controle e tombou no canteiro central. Já o carro ficou parado na faixa da esquerda, o que acabou provocando um engavetamento entre outros seis carros.

O resgate atendeu 14 pessoas e somente uma delas teve ferimentos leves e foi encaminhada para hospital da região. As outras 13 foram atendidas no local e já foram liberadas.