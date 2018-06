Pesquisa mostra alta de França após paralisação

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



05/06/2018 | 07:42



Colocar-se como intermediador nas discussões entre caminhoneiros e governo federal durante a greve da categoria trouxe resultados positivos ao governador Márcio França (PSB), pré-candidato à reeleição, pelo menos nas pesquisas de intenções de voto. No primeiro estudo encomendado após atuação do socialista, França aparece na segunda colocação, atrás apenas do ex-prefeito João Doria (PSDB).

O Instituto Vertude ouviu 3.255 eleitores entre quinta e sexta-feira, após o desfecho da paralisação dos caminhoneiros, que durou mais de uma semana e impactou em diversos setores do País. França foi citado por 11,1% do eleitores entrevistados, enquanto Doria atingiu 18,2% da preferência.

Nas últimas sondagens eleitorais sobre a corrida ao governo do Estado, França aparecia atrás dos principais adversários, entre eles também Luiz Marinho (PT), ex-prefeito de São Bernardo, e Paulo Skaf (MDB), presidente licenciado da Fiesp. Nesse levantamento, Marinho foi lembrado por 8,5% dos eleitores. Skaf, por 8,4%.

Outro dado relevante para França é o volume de eleitores que disseram conhecê-lo – até agora esse tem sido seu principal ponto fraco, pois acabou de herdar o governo de Geraldo Alckmin (PSDB), que renunciou para concorrer à Presidência da República. Ao todo, 44,7% dos entrevistados afirmaram saber quem é Márcio França.

O número de brancos e nulos ainda é bem alto (53,7%) e a margem de erro foi de 1,72 ponto percentual. A pesquisa foi registrada sob protocolo SP-03218/2018 no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

“O resultado agora favorável não muda o meu pensamento de que pesquisa é uma fotografia do momento. O quadro mesmo só será definido a partir de agosto com as inserções na TV”, disse França, ao ter acesso aos números do levantamento encomendado pela direção do PSB paulista.

CEO da Vertude, Ricardo Brasil detalhou que o objetivo da pesquisa foi justamente captar o sentimento do eleitor paulista com relação aos agentes públicos que atuaram durante a greve dos caminhoneiros. “Por isso, construímos um questionário que ajudasse o eleitor a identificar corretamente os principais nomes na disputa para o governo de São Paulo, que certamente serão ainda mais conhecidos daqui para frente. Com isto, pudemos medir o impacto das últimas noticias envolvendo o governador, e também equilibrar mais acertadamente os resultados entre os pré-candidatos já conhecidos e os menos conhecidos.”