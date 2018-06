Pio aposta em Thiago para pacificar S.Caetano

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



05/06/2018 | 07:32



Inegavelmente a pré-candidatura a deputado estadual de Thiago Auricchio (PR), filho do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB) e assessor parlamentar do deputado federal Alex Manente (PPS), mexeu com os ânimos de São Caetano. Mas quem mais tem se movimentado sobre o projeto político do republicano é o presidente da Câmara, Pio Mielo (MDB). Além de se tornar um dos coordenadores da empreitada, o emedebista tem sustentado uma opinião, no mínimo, polêmica: Thiago é o único capaz de colocar fim a uma guerra política que dura seis anos em São Caetano. Em 2012, o então grupo governista montado pelo prefeito Luiz Olinto Tortorello (morto em 2001) se desfez, com Auricchio de um lado e Paulo Pinheiro (DEM) do outro. Para Pio, uma eventual vitória eleitoral de Thiago seria capaz de trazer ares de tranquilidade à política são-caetanense.

Novo pedido

Dirigentes de diversos partidos políticos em Mauá estudam protocolar mais um pedido de impeachment ao prefeito afastado da cidade, Atila Jacomussi (PSB), preso desde o dia 9 na esteira da Operação Prato Feito, conduzida pela PF (Polícia Federal). Até agora, duas solicitações foram efetivadas: uma do PT, já rejeitada pelo plenário da Câmara, e outra pela Rede Sustentabilidade, essa ainda não analisada pelos vereadores. O bloco que analisa essa possibilidade seria formado por PSL, PPS, PMB, PR e até o PRB – há chance até de adesão de PT e Rede, novamente. Fato é que o dia D para Atila parece ser sábado, quando completa-se um mês de detenção do socialista. Atualmente ele está no presídio em Tremembé, no Interior.

Tiro certo

Dentro do PSDB, a avaliação é que o governador Márcio França (PSB), de fato, registrou crescimento no conhecimento da população paulista, mas não pelo papel durante a greve dos caminhoneiros – quando se colocou como negociador entre as partes –, mas sim por apoiar a policial militar que, em horário de folga, impediu um assalto em frente a uma escola em Suzano e matou o bandido.

Prioridades

Afastado da Câmara de Santo André desde agosto, Roberto Rautenberg (PRB) sumiu das atividades políticas da cidade. Porém, é figura constante em um recém-inaugurado bar no Jardim do Mar, em São Bernardo. Não há nenhuma sinalização por parte do republicano em retomar o mandato legislativo, que segue ocupado por seu suplente Jorge Kina (PSB).

Aniversário

Durante cerimônia para oficializar a abertura de inscrições no concurso público de São Bernardo, o prefeito Orlando Morando (PSDB) lembrou que ontem foi o aniversário de Laerte Soares, mulher do ex-prefeito Mauricio Soares (PHS) e atual secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania. “Não vou revelar a idade da dona Laerte, mas ela está melhor que muito secretário mais novo”, brincou o tucano, arrancando risos da plateia.

Projeções e desejos

A vereadora Bete Siraque (PT), de Santo André, afirmou que “adorou as previsões e os desejos” do ex-prefeito Carlos Grana (PT), que projetou as vitórias eleitorais do deputado estadual Luiz Turco (PT), que buscará a reeleição, e do vereador Professor Minhoca (PSDB), pré-candidato tucano à Assembleia Legislativa. Ela apoiará seu marido, Vanderlei Siraque (PCdoB), na corrida por vaga no Parlamento paulista.

Banca de apostas

O também vereador andreense Luiz Alberto (PT) resolveu colocar sua opinião na discussão sobre quais políticos de Santo André devem se dar bem na eleição deste ano: Vanderlei Siraque (PCdoB) e o presidente da Câmara, Almir Cicote (Avante). “Siraque tem três mandatos de deputado estadual e exerceu cadeira em Brasília. Já Cicote deve ter o apoio do governo (de Paulo Serra, PSDB) e está em seu terceiro mandato.”