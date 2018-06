Libertadores terá Fla x Cruzeiro nas oitavas; quartas podem ter clássico paulista

04/06/2018 | 22:04



A Conmebol realizou nesta segunda-feira em sua sede, em Luque, no Paraguai, o sorteio das oitavas de final da Libertadores. E a cerimônia reservou um confronto brasileiro já para esta fase da competição, entre Flamengo e Cruzeiro. Um outro pode acontecer nas quartas e colocar frente a frente dois grandes rivais: Palmeiras e Corinthians, que caíram do mesmo lado da chave.

Segundo colocado do Grupo D da Libertadores, o Flamengo inicia o confronto em casa. Já a volta será disputada no Mineirão. Vale lembrar que todos os confrontos das oitavas estão marcados para acontecer em agosto e que este duelo será a reedição da decisão da Copa do Brasil do ano passado, na qual o Cruzeiro levou a melhor.

Esta disputa também terá dois dos principais times do Brasil na atualidade. Prova disso é que o Flamengo lidera o Campeonato Nacional na atualidade, com 20 pontos, enquanto o Cruzeiro é o segundo colocado, com 16. Quem avançar deste confronto pode encarar já nas quartas o Boca Juniors, que enfrenta o Libertad, fazendo a primeira partida em casa e a segunda no Paraguai.

Time de melhor campanha na Libertadores, o Palmeiras terá pela frente nas oitavas um adversário, ao menos na teoria, dos menos complicados: o Cerro Porteño, segundo colocado do Grupo A, o mesmo do Grêmio. A ida será disputada no Paraguai e a volta, no Allianz Parque.

Situação parecida à de seu arquirrival, o Corinthians, que duelará com o time de pior campanhas entre os 16 classificados: o Colo-Colo. A ida será no Chile e a volta, na Arena Corinthians. Se ambos os times paulistas passarem, no entanto, a "facilidade" acaba aí, uma vez que eles se enfrentarão.

Outro paulista que conheceu seu adversário nesta segunda foi o Santos. O time de Jair Ventura encara o Independiente, abrindo o duelo na Argentina e fechando em casa. Curiosamente, se o Independiente passar, pode haver um outro clássico regional, uma vez que a equipe pegaria o Racing, seu arquirrival, ou o também argentino River Plate.

O confronto Brasil x Argentina ainda se repetirá uma vez mais. O Grêmio, líder do Grupo A, terá no seu caminho o Estudiantes, também fazendo o primeiro jogo na Argentina e o segundo na Arena. Quem passar encara nas quartas o vencedor do confronto entre Atlético Tucumán e Atlético Nacional. Pode ser o duelo entre os dois últimos campeões da competição: Grêmio, em 2017, e Atlético Nacional, em 2016.

Confira os confrontos das oitavas da Libertadores (quem aparece na frente abre o duelo em casa):

Racing x River Plate

Colo-Colo x Corinthians

Flamengo x Cruzeiro

Estudiantes x Grêmio

Atlético Tucumán x Atlético Nacional

Boca Juniors x Libertad

Cerro Porteño x Palmeiras

Independiente x Santos