Spotify celebra mês do Orgulho Gay com Pabllo Vittar e Ricky Martin

04/06/2018 | 21:22



O Spotify anunciou que irá homenagear artistas ligados ao movimento LGBTQ durante todo o Mês do Orgulho Gay, junho, nas imagens de capa de algumas das principais playlists da plataforma.

A playlist Amplify: Global Pride, por exemplo, terá sua capa mudada diariamente, e contará com a participação de algumas artistas brasileiras: Pabllo Vittar, Aretuza Lovi e Gloria Groove. Pabllo também estará à frente da Lista Vip.

Outro nome conhecido do público que terá sua imagem atrelada à campanha é Ricky Martin, na playlist Latin Pride.

Na versão para desktop do aplicativo, os controles de volume no Pride Hub se transformarão em um arco-íris, principal símbolo do orgulho LGBT.