Parte da USP fica sem internet após ataque contra sistema de transmissão

04/06/2018 | 20:15



Parte da Universidade de São Paulo (USP) ficou sem serviço de telefonia e internet nesta segunda-feira, 4, depois que um sistema ótico de transmissão de dados foi danificado durante o feriado. Segundo a instituição, um grupo ainda não identificado atacou a rede de cabos, que estavam enterrados.

Segundo a USP, o ataque ocorreu em uma área onde ficam agências bancárias, perto Reitoria, no câmpus Butantã, na zona oeste de São Paulo. Os sistemas de internet e telefonia do prédio da Reitoria, no entanto, funcionavam normalmente nesta segunda.

A USP trata o caso como vandalismo e disse que não houve roubo de cabos - apenas danificação. As imagens de câmeras de monitoramento, que registraram a ação, estão sendo analisadas. Segundo a universidade, a previsão é de que até a manhã desta terça-feira, 5, o sistema esteja normalizado. A USP não detalhou quantas unidades foram afetadas.