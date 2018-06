Bebê e dois adultos morrem em acidente com van em Itapeva

04/06/2018 | 20:13



Três pessoas, entre elas um bebê com menos de um ano de idade, morreram no início da noite desta segunda-feira, 4, numa colisão entre um carro e uma van, na rodovia Pedro Rodrigues Garcia (SP-249), em Itapeva, interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, um dos veículos invadiu a pista contrária, ocasionando uma colisão frontal. Duas pessoas que estavam no automóvel morreram na hora. O bebê, que também viajava no carro, chegou a ser levado para a Santa Casa de Itapeva, mas já chegou sem vida.

Outras duas pessoas que estavam no automóvel foram socorridas com ferimentos graves e recebiam atendimento na unidade de emergência do hospital. O motorista da van sofreu ferimentos leves. A rodovia, que liga Itapeva a Ribeirão Branco, foi totalmente interditada para o socorro às vítimas. O local do acidente, próximo do bairro Lavrinhas, a estrada tem pista simples e está mal conservada. A Polícia Civil enviou equipe ao local para a perícia. Um inquérito vai apurar as causas do acidente.