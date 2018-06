Romero e Jadson são dúvidas do Corinthians para clássico contra o Santos

04/06/2018 | 19:55



O Corinthians inicia a semana de clássico contra o Santos tendo dúvidas. A equipe do técnico Osmar Loss encara o rival santista nesta quarta-feira, às 21 horas, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro, sem saber se poderá contar com o meia Jadson e o atacante paraguaio Romero.

Jadson foi substituído no primeiro tempo da derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no último domingo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, por causa de dores no músculo posterior da coxa direita. Dificilmente o meia conseguirá se recuperar antes do clássico e um dos possíveis substitutos seria Romero.

O problema, porém, é o que o paraguaio também não tem presença assegurada. Ele sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda e faz tratamento para conseguir se recuperar a tempo. Nesta segunda-feira, o elenco se reapresentou e Romero foi para o gramado, mas fez uma atividade leve.

A indefinição faz com que Osmar Loss ainda não tenha o Corinthians definido para o jogo. Caso Romero se recupere, ele pode entrar no lugar de Jadson. Outra opção seria a entrada de Roger e a volta do esquema com um centroavante.

O Corinthians deve ir a campo com Walter; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel e Maycon; Pedrinho, Rodriguinho, Mateus Vital e Romero (Roger).