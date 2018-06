Demi Lovato é criticada por fazer brincadeira com assédio sexual

04/06/2018 | 17:25



No último domingo, 3, Demi Lovato respondeu a perguntas de seus seguidores no Twitter. Uma fã perguntou qual havia sido a pegadinha mais engraçada que ela já fez com alguém. A resposta gerou críticas.

A cantora afirmou que a brincadeira foi com seu segurança, Max Lea. "Contratei uma ''dama da noite'' em Las Vegas e a mandei para o quarto de Max no hotel para surpreendê-lo. Ela entrou no quarto dele sem permissão e pegou em sua ''área'' e ele surtou haha", respondeu Demi.

A ''brincadeira'' de Demi, porém, foi considerada um incentivo ao assédio sexual e muitos fãs a criticaram. A cantora então apagou o tuíte e começou a se defender. "Eu juro, eu poderia tuitar sobre estar com vontade de comer jujubas e ofender alguém", disse.

"Para todos aqueles me atacando agora, ouçam as músicas de Warrior e talvez vocês tenham mais compaixão por alguém que simplesmente cometeu um erro. De todas as pessoas que eu conheço sobre abuso sexual. Vocês não têm que me educar". A cantora finalizou pedindo "desculpas se alguém se sentiu ofendido".

As desculpas de Demi não foram bem aceitas e as críticas continuaram.