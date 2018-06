Disney lança trailer de 'WiFi Ralph' cheio de referências a outras animações

04/06/2018 | 17:12



A Disney divulgou nesta segunda-feira, 4, o trailer do filme WiFi Ralph, sequência da animação Detona Ralph. O longa animado chegará aos cinemas brasileiros no dia 3 de janeiro de 2019.

Sob a trilha sonora de Harder, Better, Faster, Stronger, da banda Daft Punk, Ralph entra no mundo da internet para procurar por uma peça que permita consertar o videogame de Vanellope, amiga que conquistou no primeiro filme.

Recheado de referências a outros filmes da Disney como, por exemplo, Star Wars, o momento de maior destaque é a cena em que Vanellope se encontra com as princesas da Disney.

Também uma das princesas do estúdio de animação, Vanellope tem um diálogo com as demais personagens no qual a Disney faz uma sátira ao estereótipo que muitos acusam suas personagens de se enquadrar.

"Todo mundo acha que tudo se resolveu para você depois que apareceu um homem fortão?", pergunta Rapunzel, ao que a menina responde: "Sim! Qual é a dessa gente?".