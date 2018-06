Nova coleção de Rihanna com a Puma já tem data para chegar ao Brasil

04/06/2018 | 17:06



A coleção de Verão 2018 da Fenty X Puma, apresentada em setembro durante a semana de moda de Nova York, já tem data para chegar às lojas brasileiras: 6 de junho. É a quarta colaboração da etiqueta, que tem Rihanna como diretora criativa, com a marca esportiva.

Para essa coleção, a inspiração veio de esportes como o motocross, o automobilismo e o surfe - espere por muitos itens de couro, nylon e cores cítricas, como verde limão, rosa e laranja.

"A linha é uma mistura entre dois mundos: o motocross e o surfe. Foi um desafio reuni-los, mas acabou sendo a combinação perfeita", define a cantora. Entre os destaques, estão o chinelo tipo slide - sucesso desde a primeira colaboração entre Rihanna e a marca esportiva, que agora ganha nova versão - e o Fenty Avid, uma espécie de mistura entre tênis e sandália com uma abertura na parte superior, à venda por R$ 599,90.

Em edição limitada, as peças da Fenty Puma by Rihanna estarão disponíveis a partir desta quarta-feira no e-commerce da etiqueta e nas lojas Artwalk. No fim de junho, chegam à NK Store.