Gleisi Hoffmann nega ser 'plano B' para Lula

04/06/2018 | 15:59



A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), negou que pretende ser candidata à Presidência da República como alternativa ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado na Lava Jato.

Conforme a Coluna do Estadão, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de restringir o foro privilegiado nos casos de deputados e senadores levou a presidente do partido a entrar na lista de cotados a presidenciáveis caso Lula seja impedido pela Justiça Eleitoral.

"Aviso reto: não sou candidata a presidente, a vice ou pretendente a ser. O PT tem candidato! É Lula!!! Aceitem, dói menos", escreveu Gleisi em sua conta no Twitter.

A petista classificou a especulação sobre uma alternativa a Lula como um "imbróglio" e uma tentativa da mídia de "semear intrigas" no partido.