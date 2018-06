Brasil venceu e convenceu

Marcio Bernardes



04/06/2018 | 14:42



Quando Neymar entrou em campo no último domingo, várias coisas passaram pela sua cabeça. A insegurança de estar 100% curado foi uma delas. Um pisão de um adversário no local da operação pode ter sido outra. Talvez, o mais importante, a responsabilidade de não deixar a peteca cair. Afinal, ele sabe que é a principal estrela da constelação brasileira.



O resultado do amistoso é o que menos importa. A vitória serve para dar tranquilidade e moral para o time. Mas, afinal, pode-se fazer algumas leituras importantes que serão consideradas por Tite.



No primeiro tempo o Brasil jogou com o breque de mão puxado. O meio de campo não conseguiu sair da boa marcação da Croácia. A conjugação Fernandinho- Casemiro não foi eficiente. Pior do que isso, com o posicionamento adiantado, o adversário dificultou demais a criatividade do Brasil, executando a marcação alta.



Por isso a primeira fase não encantou, nem empolgou. Por isso também que um jogador diferenciado é importante. Neymar entrou e mostrou a sua categoria e muita inspiração. Marcou um golaço, colocou as coisas nos seus devidos lugares e a vantagem deu tranquilidade para o time. E o gol de Roberto Firmino, também bonito, aconteceu com a naturalidade do momento do jogo.



Thiago Silva ganhou a posição de Marquinhos. Danilo não comprometeu, mas também não brilhou. Fica uma dúvida no meio de campo na posição de Fernandinho. Outro ameaçado é Gabriel Jesus. Firmino está voando e pode ganhar a posição de titular. Acho que Tite começará a Copa da Rússia com o ex palmeirense. Mas se ele não deslanchar o atacante do Liverpool será titular.



A partida contra a Áustria também será um bom teste. Especialmente porque o adversário ganhou o amistoso contra Alemanha. Além do esquema de jogo com a tradição e cultura germânica.