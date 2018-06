ANS suspende temporariamente venda de 31 planos de saúde

04/06/2018 | 14:25



A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu temporariamente o direito de 12 operadoras de venderem 31 tipos planos de saúde. A medida, que passa a vigorar nesta sexta-feira, 8, foi adotada diante do alto índice de reclamações recebidas na agência contra esses planos durante o primeiro trimestre deste ano. As operadoras somente poderão voltar a ofertar no mercado esses contratos quando comprovarem a melhoria no atendimento.

Isso não significa que contratos já existentes estão suspensos. Eles continuam a vigorar. O objetivo da medida é apenas evitar que novos usuários contratem tais modalidades enquanto os problemas não forem solucionados, como o não cumprimento nos prazos para agendamento de consultas ou exames.

As reclamações foram captadas pelo Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento. Entre janeiro e março, a ANS recebeu 15.655 reclamações de natureza assistencial. Dessas, 13.999 foram consideradas para análise do programa.

Ao mesmo tempo, a ANS determinou a reativação de 22 planos vendidos por 16 operadoras. Todos tinham sido alvo de suspensão temporária também provocada pela alta quantidade de reclamações registrada no programa em ciclos anteriores de análise. Esses planos poderão ser comercializados a partir desta sexta.