Irã promete resposta a qualquer ataque e critica 'propaganda' do Ocidente

04/06/2018 | 13:59



O supremo líder do Irã, aiatolá Ali Khamenei, afirmou nesta segunda-feira que qualquer um que lançar um míssil contra o país "será atingido por dez" em resposta. Além disso, Khamenei minimizou os temores de um eventual ataque, qualificando isso apenas como "propaganda" do Ocidente.

Houve um aumento das tensões desde que o governo do presidente Donald Trump retirou o país de um acordo nuclear e se comprometeu a restaurar sanções, a menos que o Irã cumpra uma lista estrita de demandas.

Em discurso nesta segunda-feira, Khamenei determinou que autoridades do Irã ampliem a capacidade de enriquecimento nuclear do país. O avanço detalhado por ele em sua fala não superaria os limites estabelecidos pelo acordo nuclear, que os países europeus buscam manter.

O acordo alcançado pelo governo do ex-presidente americano Barack Obama, junto com Reino Unido, França, Alemanha, China, Rússia e Irã, retirou sanções internacionais contra o Irã, em troca de controles sobre as atividades nucleares do país. Fonte: Associated Press.