César Menotti se desculpa após citar na TV que 'samba é música de bandido'

04/06/2018 | 13:03



O cantor César Menotti, da dupla sertaneja com o irmão Fabiano, publicou um vídeo em rede social neste domingo, 3, para se desculpar pelo que disse no programa "Altas Horas", da TV Globo, que foi ao ar no dia anterior.

Na ocasião, ele contou de quando a dupla, no começo da carreira, se apresentou em um presídio, e Fabiano falava coisas incovenientes para os presos, uma delas que "samba é música de bandido".

"Todo show tem o agitador, que pede música que sabe que você não canta, aí o cara fica ''canta um samba, canta um samba''", disse Menotti em determinado momento.

"Eu falei: ''desculpa, é que realmente a gente não sabe cantar nenhum samba. O Fabiano (disse): ''e tem mais, na minha opinião, samba é música de bandido. Vamos cantar mais um modão, aí", relatou o cantor.

No Twitter, perfis se dividiram entre criticar e defender o que ele havia dito. "Por uma imprensa que pare de apontar que César Menotti e Fabiano foram ''polêmicos'' no Altas Horas. Ao dizer que o samba é música de bandido, ele foi racista mesmo", disse, por exemplo, uma usuária.

"Eu vi a declaração do César Menotti sobre ''samba é coisa de bandido''. Achei uma grande besteira os sambistas terem ficado brabos. O cara tava brincando, contando um ''causo'', fez apenas uma piada", escreveu outro, defendendo o cantor.

No vídeo de desculpas, César Menotti esclareceu que "uma piada não representa a minha opinião". "Eu contei um causo no programa no Serginho Groisman, e muitas pessoas, por terem visto apenas um trecho da edição, não todo o contexto, acabaram se ofendendo. Para quem se ofendeu, peço humildemente perdão, mas não era essa a minha intenção, era só contar um causo para distrair e, com certeza, uma piada não representa a minha opinião", disse o cantor.

Leci Brandão

A repercussão do caso levou a cantora e deputada estadual Leci Brandão a comentar o que Menotti havia dito. Em um vídeo publicado em sua página no Facebook, a compositora criticou o termo usado por ele e citou vários nomes do samba brasileiro.

"Quero dizer para o senhor César Menotti - que, aliás, não conheço o trabalho dele, não tenho CD, não acompanho - que samba não é música de bandido, não. Bandido, para mim, é quem compra mídia para a gente ter que ouvir um monte de música que não leva o País a ter nenhuma reflexão, nenhuma consciência, isso que é bandidagem", disse a cantora.

"Bandidagem, para mim, é quem consegue fazer com que a cultura seja toda direcionada para quem tem poder, e o samba, graças a Deus, ainda tem gente que leva reflexão e bons pensamentos para a democracia desse País", completou Leci.