‘Afundação’ Santo André

Do Diário do Grande ABC



04/06/2018 | 11:58



É de causar espanto, e também apreensão, a situação da FSA (Fundação Santo André). Apesar de atravessar crise financeira sem precedentes, a instituição ignorou prazo de dois meses dado pelo Ministério Público para realização de estudo de compensação econômica e, agora, corre o risco de fechamento, uma vez que a data-limite venceu na última segunda-feira.

O rombo orçamentário mensal da entidade é estimado em R$ 500 mil, sem contar que o gasto mensal com colaboradores soma R$ 3,3 milhões, incluindo os quadros de docentes, administrativo, e os supersalários. Os constantes atrasos motivaram paralisação de funcionários no início do ano e o imbróglio só foi resolvido quando os colaboradores aceitaram a proposta de parcelamento dos atrasados.

Informação publicada neste Diário, no entanto, dá conta de que os professores estão sem receber salário desde novembro, além de o 13º salário e o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) não terem sido pagos. Para complicar, o atual reitor, o professor Francisco José Santos Milreu, não está cumprindo o acordado com os funcionários para o fim da greve. O mesmo docente é investigado por ter sido contratado sem seleção pública.

Condição do reitor é alvo de pente-fino na Fundação – prazo para entrega do relatório final termina amanhã depois de ter sido prorrogado por quatro vezes – para levantar quantos colaboradores ingressaram na instituição sem prestar concurso. Comenta-se até que a demora na divulgação do levantamento sobre o caso seja estratégia do professor para se garantir no cargo, tendo em vista que o mandato vai até 31 de março de 2022.

Tal artimanha, se confirmada, é inadmissível diante do grave momento enfrentado pela Fundação. E, mais do que isso, demonstra total irresponsabilidade de alguém que, pela posição que ocupa, deveria se preocupar exclusivamente com o bem-estar daqueles que trabalham e frequentam a entidade, além de garantir a continuidade do serviço prestado. É questão de honra e os resultados têm de ser cobrados. Para o bem de todos.