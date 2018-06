Bovespa sobe com exterior e ações da Petrobras avançam mais de 7,0%

04/06/2018 | 11:25



A Bovespa sobe mais de 1,0% na manhã desta segunda-feira, 4, com as ações da Petrobras em alta superior a 7,0%, recuperando parte do tombo de 15,0% registrado na última sexta-feira, dia da saída de Pedro Parente do comando da estatal. Os papéis ajustam-se ao anúncio de que o indicado para substituir o executivo é Ivan Monteiro, conforme pronunciamento feito da noite de sexta-feira pelo presidente da República, Michel Temer.

O nome ainda precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração da companhia.

Às 10h30, o Ibovespa subia 1,47%, na esteira das bolsas da Europa e futuros em Wall Street.

Na avaliação da XP Investimentos, a nomeação de Monteiro para a presidência da Petrobras foi acertada, embora as dúvidas estruturais sobre o grau de independência da empresa continuem.

Uma eventual alteração na política de preços de combustíveis da estatal é vista como negativa, ainda que diminuir a frequência dos reajustes não signifique o fim da política em si. Se confirmada, a notícia é ruim devido à menor previsibilidade das margens de refino da empresa e para o resultado financeiro como um todo, avalia a XP.