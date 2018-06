Löw divulga lista de convocados da Alemanha para a Copa com Neuer e sem Sané

04/06/2018 | 08:43



O técnico Joachim Löw definiu nesta segunda-feira a lista de convocados da Alemanha para a Copa do Mundo ao reduzir a relação preliminar a 23 nomes e decidiu levar para a Rússia o goleiro Manuel Neuer, que não disputava uma partida desde setembro de 2017, até encerrar essa longa inatividade no sábado, quando participou de amistoso contra a Áustria.

Neuer ficou por um longo período sem jogar por causa de uma fratura na perna esquerda, mas participou de todo o duelo com a seleção austríaca, relegando Marc-Andre ter Stagen ao banco de reservas.

Com Neuer confirmado, a principal ausência da lista de convocados da seleção alemã é Leroy Sané. O meia-atacante de 22 anos, que venceu o Campeonato Inglês pelo Manchester City e foi eleito o jovem do ano pela Associação de Jogadores Profissionais da Inglaterra, foi descartado por Löw.

Bernd Leno foi o goleiro cortado, enquanto o defensor Jonathan Tah e o atacante Nils Petersen também ficaram de fora da convocação. Petersen fez a sua estreia pela seleção alemã no duelo com a Áustria, mas Löw manteve a fé nos atacantes Timo Werner e Mario Gomez.

"Há certamente melhores dias na vida de um técnico de seleção do que quando você deve mandar quatro grandes jogadores para casa que mereceriam estar em um Copa do Mundo", disse Löw, em Tirol do Sul, na Itália, onde a equipe se prepara para o torneio na Rússia.

A preparação da Alemanha para a Copa continua com um amistoso contra a Arábia Saudita, em Leverkusen, na sexta-feira. "Você tem que olhar para o quadro geral, então temos uma variável e bem balanceada equipe preparada para todas as eventualidades", disse Löw.

A Alemanha estreia no Grupo F da Copa do Mundo contra o México, em 17 de junho. Os atuais campeões também vão enfrentar Suécia e Coreia do Sul na primeira fase do torneio na Rússia.

Confira a lista de convocados da seleção alemã:

Goleiros: Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Manuel Neuer (Bayern de Munique), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain).

Defensores: Mats Hummels (Bayern de Munique), Jerome Boateng (Bayern de Munique), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Jonas Hector (Colônia), Antonio Rüdiger (Chelsea), Niklas Suele (Bayernde Munique), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin),

Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach).

Meio-campistas: Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Mueller (Bayern de Munique), Marco

Reus (Borussia Dortmund), Sami Khedira (Juventus), Mesut Ozil (Arsenal), Julian Drxler (Paris Saint-Germain), Ilkay Gundogan (Manchester City), Leon Goretzka (Schalke), Sebastian Rudy (Bayern de Munique), Julian Brandt (Bayer Leverkusen).

Atacantes: Mario Gomez (Stuttgart), Timo Werner (RB Leipzig).