OAB de Ribeirão Pires recebe novo presidente do núcleo acadêmico

Gabriela Lopes



04/06/2018 | 08:30



Cerimônia deu início à direção da comissão do acadêmico de Direito da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Ribeirão Pires. Para receber o jovem presidente do grupo de trabalho, João Mancuso Corinaldesi – antes ocupava a função de estagiário em sua faculdade –, políticos e profissionais do setor marcaram presença na solenidade. “Agradeço o apoio e a força de cada um dos dirigentes, por me delegar a importante missão de servir junto aos que estão em vias de ingressar na advocacia”, salienta Corinaldesi durante o ato, onde comentou sobre os desafios da gestão. A ideia é que a coordenação sirva para encurtar as distâncias do conhecimento entre a universidade e o cotidiano profissional, por meio de atividades colaborativas.

De olho no futuro

Em encontro com jovens assistenciados por entidade de Mauá, a cantora Vanessa Jackson participou de palestra sobre o mercado de trabalho, realizada por meio do projeto Espalhando Sementes, idealizado pelo Instituto Ensina. A conversa, conduzida por psicóloga da região, foi regada a música e incentivos da celebridade.