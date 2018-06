Obituário - 04 de junho de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



04/06/2018 | 08:31



Santo André



Morilio Furlan, 92. Natural de Piracicaba (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 1º. Crematório Vila Alpina.



Gilda Bello Barcha, 89. Natural de Bariri (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Nair Celina Ferreira da Costa, 89. Natural de Araçatuba (SP). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 2. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Haydee dos Santos Simão, 83. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio Lacintra Neto, 73. Natural de Rancharia (SP). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 2. Crematório Jardim da Colina.



Dolores Pereira da Silva, 70. Natural de Guanambi (BA). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 2. Crematório Jardim da Colina.



Maria Valderez Ferreira, 70. Natural de Maceió (AL). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Cleide Esteves Fernandes, 55. Natural de Santo André. Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Técnica de enfermagem. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Carlos Alberto da Fonseca, 53. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Corretor de imóveis. Dia 2, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.



Henrique Vladimir Regis, 44. Natural de Sato André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Auxiliar administrativo. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Raimundo Coelho de Araújo, 94. Natural de Porto Alegre do Piauí (PI). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.



Valdivia Miolaro Mattos, 83. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.



Dirce Rosa da Costa, 71. Natural de Itapeva (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.



Neuza da Silva Marcantonio, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Belita, em Santo André. Dia 2, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Eulálio dos Santos Souza, 63. Natural de Seabra (BA). Residia no Jardim das Oliveiras, em São Bernardo. Dia 1º, em Diadema. Cemitério Recanto do Silêncio, em Itapecerica da Serra (SP).



Bruno de Melo Silva, 32. Natural de São Caetano. Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.



Diadema



Francisco José de França, 90. Natural de Timbaúba (PE). Residia no bairro Taboão. Dia 1º. Vale da Paz.



Antonia de Freitas Apolinário, 90. Natural de Passos (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.



Luiz Thiago, 86. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.



José Agostinho de Parma, 85. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.



Deodete Maria da Silva, 79. Natural de São João do Rio do Peixe (PB). Residia na Cidade Júlia, em São Paulo(SP). Dia 2. Vale da Paz, em Diadema.



Maria Teixeira da Trindade, 70. Natural de Inhapim (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 2. Vale da Paz.



Hilda Alves dos Santos Martins, 65. Natural de Itabaianinha (SE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 1º. Vale da Paz.



Antonio Rocha de Oliveira, 60. Natural de Tarumirim (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 2. Vale da Paz.



Carlos Antonio da Silva, 54. Natural de Sabará (MG). Dia 2. Cemitério Municipal.



Everaldo Gila dos Santos, 53. Natural de Quipapá (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 1º. Vale da Paz.



José Alves da Rocha, 53. Natural de Pilão Arcado (BA). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo (SP). Dia 1º, em Diadema. Cemitério Municipal de Pilão Arcado (BA).



Mauá



Roque Ignacio, 87. Natural de Casa Branca (SP). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.



Antonia Rinaldi da Silva, 78. Natural de Torrinha (SP). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



Mauri do Nascimento, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Aracy, em Mauá. Dia 2, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Antonia Pereira de Souza da Silva, 60. Natural de Farias Brito (CE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.



Mauricio Avelino dos Santos, 45. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



Carlos Roberto dos Santos Miranda, 42. Natura de Santo André. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.



Alessandro Alexandre de Souza, 38. Natural de São Paulo (SP). Residia em Boraceia, Bertioga (SP). Dia 1º em Mauá. Cemitério Santa Lídia.