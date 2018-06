IPC-S sobe 0,41% em maio após alta de 0,34% em abril, revela FGV

04/06/2018 | 08:22



O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) subiu 0,41% em maio, acelerando da taxa de 0,34% apurada em abril, revelou nesta segunda-feira, 4, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Assim, o indicador acumula alta de 1,79% no ano e de 2,87% em 12 meses, depois de 2,98% no período finalizado em abril.

O resultado mensal do IPC-S ficou acima da mediana de 0,39% da pesquisa do Projeções Broadcast, e perto do teto do intervalo esperado, que ia de 0,20% a 0,45%.

Na comparação com a terceira quadrissemana de maio também houve avanço, já que a variação na terceira quadrissemana do mês foi de 0,33%. No período, que sentiu os efeitos da greve dos caminhoneiros, iniciada no dia 21, cinco das oito classes de despesas avançaram: Transportes (0,16% para 0,48%), Alimentação (0,09% para 0,24%), Habitação (0,62% para 0,73%), Vestuário (0,07% para 0,41%) e Despesas Diversas (0,05% para 0,06%).

Já os segmentos que registraram desaceleração entre a terceira quadrissemana e a quarta medição de maio foram Educação, Leitura e Recreação (-0,01% para -0,37%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,85% para 0,70%) e Comunicação (0,29% para 0,20%).