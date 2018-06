Profissionais de decoração e arquitetura reúnem-se na Casa Cor, na Capital

Stefanie Sterci



04/06/2018 | 08:00



Ponto de encontro badalado, a Casa Cor, na Capital, faz parte da agenda de especialistas em decoração e arquitetura da região. Cada um com um ponto de vista, mas com algo em comum. A coluna marcou presença e notou que o envolvimento com a natureza está cada dia mais forte, e, que neste ano, os lofts chamam atenção pela extensão grandiosa apresentada para o público. Uma forma de integrar e sincronizar cada momento dentro de uma residência. “Baixo consumo, como é o caso de mais de 90% que utilizam LED, que é uma fonte de energia muito econômica”, comenta Roberto Borja, arquiteto de São Bernardo, sobre a iluminação que também trouxe sustentabilidade. Além disso, valorizar o que existe em nosso País também ganha visibilidade na montagem. “Mobiliários de designers brasileiros, realçando o que temos de melhor”, enfatiza a dupla Mariana e Fernanda Mattos, de Santo André. Ainda da cidade andreense, a arquiteta Mariane Vanzei notou o toque especial no quesito cor. “Uso de muito cinza, porém, aplicado de forma quente. O paisagismo em alta”, observa.

Passeando pela estrutura, as lareiras são estrelas para compor o aconchego dos ambientes. Somado a isso, o que chamou atenção foram as mesas, que ganham cada dia mais o conceito de arte.