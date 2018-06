Bons ventos para a medicina e a Saúde

Antônio Carlos Lopes



03/06/2018 | 20:32



A medicina e a Saúde do Brasil viveram, dias atrás, momento de orgulho, algo extremamente relevante para inflar ânimos e estimular a busca por um futuro melhor, em especial em época que só recebemos notícias difíceis e sofremos com todos os tipos de desmandos. Bons ventos sopraram quando das comemorações dos 30 anos de fundação da SBCM (Sociedade Brasileira de Clínica Médica), uma das instituições de maior conceito no campo científico e reconhecida por sua excelência por toda a sociedade civil.

Em solenidade na Associação Paulista de Medicina, a mesa diretora representou a audiência com excelência. Além da coordenação simplesmente soberba dos trabalhos, tivemos a honra de receber, inclusive, generais, vários do alto comando do Exército Brasileiro e do HMASP (Hospital Militar de Área de São Paulo). Como presidente da SBCM, compartilho minha satisfação com você, amigo leitor, por compreender que nossas Forças Armadas cada vez mais dão especial atenção às regiões menos favorecidas, atendendo da melhor maneira nossa gente acidentada e doente. Aliás, todos aqueles que realizam algo pela medicina e pelo Ensino Médico estão favorecendo demais a humanidade.

Nomes emblemáticos da medicina do Brasil prestigiaram as comemorações, como o dr. Mario da Costa Cardoso Filho, junto com o qual criamos a SBCM. Há tempos a Sociedade Brasileira de Clínica Médica ombreia-se às principais especialidades da Associação Médica Brasileira. Possui princípios inabaláveis, como o humanismo e a saudável relação médico-paciente. É uma instituição pujante, sem vínculo político-partidário e jamais foi trampolim para coisa nenhuma ou para interesses pessoais.

Estiveram ao nosso lado no aniversário da SBCM o presidente da Associação Paulista de Medicina, José Luiz Gomes do Amaral; seu diretor e meu amigo Florisval Meinão; além do secretário municipal da Saúde de São Paulo, Wilson Pollara; do corregedor do Conselho Federal de Medicina, José Fernando Maia Vinagre; do general de Exército Manoel Luiz Narvaz Pafiadache.

Mais do que a festividade em si, a reunião de brasileiros que lutam e contribuem dia a dia por uma medicina e uma Saúde melhores ao País foi campo para semear de ideias e propostas para vencermos os pesados desafios que vêm se colocando em nosso dia a dia. Foi pauta das conversas, a imperiosa necessidade de termos em nosso Brasil políticas de Saúde desvinculadas de vieses partidários. Do contrário, continuaremos a reinventar a roda e a mudar tudo a cada quatro anos, toda vez que mudar um governo, inclusive com graves retrocessos.

É mais do que hora de todos os brasileiros se unirem pela construção de um plano nacional para a Saúde e a medicina, baseado em uma política de Estado que foque o coletivo, em vez de veleidades pessoais.