Neymar volta, marca e Brasil vence

da Redação



04/06/2018 | 07:07



Neymar voltou em grande estilo. Fez um golaço e abriu o caminho da vitória, por 2 a 0, da Seleção Brasileira sobre a Croácia, ontem, em Liverpool, no penúltimo teste da equipe de Tite antes da Copa do Mundo. Firmino anotou o outro gol. O craque do Paris Saint-Germain fez a diferença em partida em que o time, diante de um adversário de qualidade, não jogou bem e mostrou defeitos que precisarão ser corrigidos rapidamente, pois a estreia na campanha que visa o hexacampeonato será em 14 dias. No domingo, o Brasil fará o último amistoso preparatório, diante da Áustria, em Viena.

Depois de mais de três meses longe dos campos e da cirurgia no quinto metatarso do pé direito, Neymar entrou no segundo tempo da partida no Estádio de Anfield Road. Não movimentou-se muito, mas não teve receio de disputar as jogadas, tentou algumas arrancadas, sofreu duas faltas por trás e, quando teve a chance, não perdoou.

Antes disso, porém, a Seleção sofreu. Os europeus têm proposta de jogo semelhante à da equipe de Tite e, ao empregá-la, não permitiram que a seleção jogasse na primeira etapa. A marcação forte desde a saída de bola, o encurtamento dos espaços e o bom posicionamento defensivo não permitiram que os brasileiros criassem nada nos primeiros 30 minutos.

Na etapa final, com Neymar em campo no lugar de Fernandinho, o Brasil voltou ao esquema mais ofensivo e melhorou. Passou a tomar a iniciativa do jogo de forma efetiva e a jogar mais no campo adversário.

Aos 23 minutos, Neymar mostrou porque é um dos melhores do mundo. Recebeu de Willian pela esquerda, faixa que gosta, driblou dois zagueiros e mandou um balaço, indefensável para o goleiro Subaric.

Ainda deu tempo para a estrela da casa, Roberto Firmino, fazer o segundo aos 47, ao ganhar disputa com a zaga e encobrindo o goleiro com bonito toque.