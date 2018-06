A foto que faltou no livro da Acisa

Ademir Médici



04/06/2018 | 07:04



A história é um organismo vivo. Necessita de permanente construção e muita atenção. O exemplo é a fotografia que abre Memória nesta segunda-feira. Ela focaliza a homenagem prestada a presidentes da Associação Comercial e Industrial de Santo André por ocasião do cinquentenário da Acisa (1938-1988). E esta imagem não foi localizada quando da elaboração do livro dos 75 anos da entidade, em 2013. Livro do qual participamos, portanto, falha nossa, agora remediada.

O aniversário foi em 13 de fevereiro. A homenagem ocorreu em maio. A maioria dos presidentes não estava entre nós. Quase todos foram representados. Dois não foram localizados. Mas uma grande festa se realizou no Tênis Clube de Santo André – quando se pensava em fazer no Aramaçan.

Mais importante: o jubileu de ouro da Acisa lembrou seus dirigentes históricos, num esforço do presidente de então, Antonio Carlos Girelli. O Diário anunciou a festa. E a página Social fez a cobertura, pela sua titular, Claudete Reinhart, que anotou os nomes dos homenageados e/ou seus representantes:

1– Joaquim Antunes dos Santos, o idealizador da Acisa em 1938, representado por seu filho, Nilton Antunes dos Santos.

2 – Antonio Rodrigues Peixoto, presidente provisório quando da fundação da Acisa, representado pelo neto Marcos Antonio Ramos Neto.

3 – Yolando Tognato, representado por Arcisio Xavier David.

4 – Ulysses Martins Pinheiro, representado por Asturio Caciolli.

5 – Antonio Braga, representado por Sebastião Pereira de Brito.

6 – José Colleoni, representado por seu filho, José Alfredo Colleoni.

7 – Felippe Del Rey, representado por seu irmão, Miguel Del Rey.

8 – Comendador Emílio Sortino, representado por sua viúva, Josefina Tolesano Sortino.

9 – Fausto Polesi.

10 – Antonio Carlos Girelli.

NOTAS

O 11º homenageado foi Sérgio Orciuollo, gerente de promoções do Mappin, como destaque de promoções do ano pela intensa atividade cultural e artística realizada pelo Mappin ABC.

Faltaram representantes de dois ex-presidentes, Walter Serena e Francisco da Nova Monteiro, cujos descendentes também não foram localizados quando da elaboração do livro sobre os 75 anos da Acisa.

Houve baile. Animação: Grupo Paiol, de São Bernardo, grande sucesso então.

O mestre de cerimônias foi Milton Neves, anunciado como locutor esportivo da Jovem Pan – ele mesmo, o Milton Neves hoje do Grupo Bandeirantes.

Era 1988. Quantas histórias mais seriam escritas nos 30 anos seguintes até os dias atuais. E quantas outras já haviam ocorrido e que estão no aguardo para serem recuperadas e documentadas. Como escrevemos na abertura: a história é um organismo vivo, muito vivo.

Em 4 de junho de...

1778 – Bernardo José de Lorena assume a Capitania de São Paulo. Entre suas obras, o novo governador construiu a calçada que levou o seu nome, Calçada do Lorena, para vencer a Serra do Mar em território de São Bernardo.

1918 – Pelas bodas sacerdotais completadas, padre Faustino Consoni recebe cartão de felicitações do presidente do Estado, Altino Arantes, e bênção especial do arcebispo de São Paulo, dom Duarte Leopoldo e Silva.

O escalabriniano padre Faustino Consoni foi pároco de São Bernardo entre 1915 e 1917.

A guerra. Do noticiário do Estadão: contra-ataques dos franceses entre Ouroq e Marne; violento ataque alemão repelido na estrada de Chateau-Thierry.

1953 – Prefeitura de São Bernardo inaugura escola de corte e costura na Vila Baeta Neves.

Diário há 30 anos

Sábado, 4 de junho de 1988 – ano 31, edição 6770

Manchete – Sarney (presidente da República) admite continuar interferindo no Congresso

Grande ABC – Criadas seis novas varas judiciais, conforme projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa em 24 de maio:

9ª Vara Cível de Santo André

7ª, 8ª e 9ª Varas Cíveis de São Bernardo

5ª Vara Cível de São Caetano

5ª Vara Civel e Criminal de Mauá, mais a Vara do Juri,

Execuções Penais e Corregedoria de Presídios.

Informava-se que a instalação dessas Varas poderia demorar mais de um ano.

Meio Ambiente – Pedágio ecológico, pela despoluição da Billings, começa às 9h na Via Anchieta e Rodovia dos Imigrantes.

Teatro – Ao completar 25 anos de carreira, o ator andreense Antonio Petrin encenava a peça A Mentira Nossa de Cada Dia, no Teatro Municipal de Santo André.

Crônica (Guido Fidelis) – Composição infantil a respeito da uva.

Acidente – Incêndio numa garagem náutica em Riacho Grande destrói 40 embarcações. Fogo irrompeu no estaleiro Willian Tibolt.

Santos do dia

São Francisco Caracciolo (Itália, 1563-1608). Fundador da instituição dos clérigos regulares menores.

Canonizado em 1807. Copadroeiro de Nápoles.

Filippo Smaldone

Quintino

Daciano

Saturnina

Municípios brasileiros

Celebram aniversários em 4 de junho:

Em São Paulo, Porangaba. Elevado a município em 1927, quando se separa de Tatuí

Na Paraíba, Cabaceiras

Em Minas Gerais, Cristais

No Ceará, Ererê e Quiterianópolis

Em Pernambuco, Joaquim Nabuco

No Rio Grande do Sul, Seberi<TB>Fonte: IBGE

Hoje

Dia Mundial Contra a Agressão Infantil

Dia do Engenheiro Agrimensor

História das Copas

Celso Unzelte pergunta:

NONA QUESTÃO

Como se chamava o leãozinho que foi a mascote da Copa do Mundo disputada na Inglaterra, em 1966? Aliás, a primeira mascote de uma Copa.

A – Winston

B – Willie

C – Charles

Resposta amanhã.

Resposta da oitava questão, ontem colocada:

Em qual dessas Copas do Mundo a Inglaterra cumpriu sua pior campanha?

A – 1950, no Brasil

B – 1970, no México

C – 2014, no Brasil

Jamais os ingleses haviam feito uma campanha tão ruim em Copas do Mundo como na de 2014, disputada no Brasil (alternativa C). Ganharam apenas um ponto no empate por 0 a 0 com a Costa Rica

Na Copa de 1950, no Brasil, a Inglaterra conquistou dois pontos, na vitória sobre o Chile por 2 a 0.

Em 1970, na Copa do México, duas vitórias dos ingleses, sobre a Romênia e Tchecoslováquia.