Neymar celebra volta com gol, mas admite ainda ter 'um certo medo' pela sua lesão

03/06/2018 | 15:55



Depois de mais de três meses sem jogar por causa da fratura no quinto metatarso do pé direito, sofrida no final de fevereiro em partida pelo Paris Saint-Germain, Neymar celebrou neste domingo o seu retorno positivo aos gramados. O atacante atuou no segundo tempo do amistoso contra a Croácia e abriu o placar da vitória por 2 a 0 com um golaço no estádio Anfield Road, em Liverpool.

Curiosamente, o gol ocorreu exatos três meses depois de o jogador ter sido submetido a uma cirurgia, em Belo Horizonte, para correção da fratura que sofreu. Após balançar as redes, por sinal, o astro fez questão de abraçar o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, responsável pela operação realizada em Minas Gerais.

"Hoje faz três meses da lesão (da cirurgia). Retornar para fazer o que eu mais amo, que é jogar com futebol, e ainda com gol, é uma felicidade muito grande", ressaltou Neymar, em concorrida entrevista coletiva na zona mista do estádio do Liverpool. "Fiquei muito contente, fiquei muito feliz, só lembrava das pessoas que me ajudaram."

O atleta, porém, admitiu que ainda não está totalmente despreocupado com a lesão no seu pé direito. "Ainda tenho certo receio, tenho um certo medo, mas isso é pouco a pouco. A cada treinamento vou perdendo o medo e me soltando mais", reforçou.

Neymar também admitiu que gostaria de atuar desde o início o amistoso contra a Áustria, no próximo domingo, em Viena, palco do último teste do Brasil antes do Mundial, mas preferiu não projetar este objetivo com pressa, pois sabe que está superando aos poucos os obstáculos de sua longa recuperação.

"Vamos ver como serão os treinamentos da semana. Pouco a pouco vou melhorando. Estou feliz por hoje. Ainda sinto alguns incômodos, mas são normais por ter ficado muito tempo sem pisar (no chão). Estou 80%", avisou o atacante.