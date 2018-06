Itália: Papa Francisco encoraja pessoas a denunciar máfia

03/06/2018 | 15:21



O Papa Francisco pediu aos moradores de um subúrbio de Roma, atormentado por mafiosos, que sejam corajosos e ajam de acordo com a lei.

O sacerdote celebrou uma missa ao ar livre neste domingo em Ostia, uma cidade litorânea. Em sua homilia, ele encorajou as pessoas a "derrubar" as paredes dos códigos sociais, conhecidos na Itália como "omerta", que desencorajam pessoas a denunciar os mafiosos.

Em 2015, a administração municipal de Ostia sofreu intervenção do governo italiano por causa da infiltração de clãs locais do crime. Eles são acusados de assassinatos, extorsão, tráfico de drogas e agiotagem na cidade.

O Papa também condenou o abuso de poder e a arrogância, dizendo que as pessoas devem abraçar a "justiça, decoro e legalidade". Jornalistas que fizeram matérias sobre os mafiosos de Ostia foram fisicamente ameaçados. Francisco convocou as pessoas a se livrarem do "medo e da opressão". Fonte: Associated Press.