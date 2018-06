Tiroteio assusta moradores no Morro da Coroa, no Rio

03/06/2018 | 15:04



Um novo tiroteio assustou moradores na manhã deste domingo no Morro da Coroa, na região central do Rio de Janeiro. A comunidade é palco de uma disputa entre criminosos pelo controle do tráfico de drogas na região.

Segundo informações do comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) das favelas da Coroa, Fallet e Fogueteiro, os bandidos deram início a um confronto armado pela manhã. Policiais montaram então um cerco tático na região.

Durante o patrulhamento policial, agentes foram atacados por criminosos na Rua Baronesa, dando início a um tiroteio. Ao cessar o confronto, os militares vasculharam a área e apreenderam um fuzil, duas granadas e drogas.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia da área.

Houve tiroteio também na comunidade Pavão-Pavãozinho, na zona sul da cidade, na madrugada deste domingo. De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizaram uma operação na favela, com apoio da Unidade de Polícia Pacificadora instalada no local.

No início da operação, durante a incursão das equipes policiais, criminosos fizeram vários disparos de arma de fogo. Mas, segundo a polícia, os agentes não revidaram, e a ação terminou sem registro de detidos ou apreensões.